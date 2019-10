Avellino-Reggina, Toscano: "Bari e Ternana hanno lasciato punti pesanti contro questa squadra"

Contiene a fatica l'entusiasmo Mimmo Toscano, ai microfoni di Reggina Tv dopo il successo di Avellino: "Avessimo sbloccato il risultato nel primo tempo, la partita si sarebbe messa in un altro modo. Poi siamo andati in vantaggio. Peccato per il gol preso. Risultato importante su un campo difficile. Bari e Ternana hanno lasciato punti pesanti contro questa squadra. Prestazione di alto livello. È una costante che chi entra fa bene. L'ho detto dal primo giorno, abbiamo 22 giocatori di livello".

Dettagli Creato Domenica, 27 Ottobre 2019 18:06