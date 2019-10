Lega Pro: il Potenza resiste in vetta, scavalcate Reggina e Ternana

Imponendosi col punteggio di 0-2 sul campo del Catanzaro, in un match iniziato alle 17:30, il Potenza mantiene la testa della classifica nel girone C in Serie C. Lucani a quota 23, scavalcate Reggina e Ternana seconde a quota 22. Il Catanzaro precipita in settima posizione: la quarta sconfitta in dieci partite fa traballare la panchina di Auteri. Mercoledì c'è il turno infrasettimanale, la Reggina ospiterà il Picerno con fischio d'inizio alle ore 20:45.

Dettagli Creato Domenica, 20 Ottobre 2019 19:25