Fotonotizia: Baggio e Colomba finalmente insieme. L'ex tecnico della Reggina: "Lui è come Mago Merlino"

Matrimonio sfiorato. L'estate del 2000 fu quella della telenovela Roberto Baggio per la Reggina. Sappiamo tutti come andò a finire, col Divin Codino che alla fine scelse il Brescia. Avesse accettato la corte di Lillo Foti, il suo allenatore sarebbe stato Franco Colomba. I due si sono ritrovati due giorni fa, nell'amichevole tra Bologna Legends e Real Madrid per festeggiare i 110 anni della formazione felsinea. Di seguito il messaggio postato dal mister Colomba su Instagram, a corredo della foto assieme a Baggio:

"Vedo Roberto Baggio e penso a Mago Merlino, capace di illuminare il buio con un colpo di bacchetta per indirizzare con una scia stellata i compagni verso la porta, o con un tocco morbido e preciso far gonfiare la rete rendendo vano il volo del portiere. Grazie Roby per averci regalato sogni ogni volta che scendevi in campo".