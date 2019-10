Via libera alla prevendita per Reggina-Catanzaro, gara valida per il 9° turno del campionato di Serie C ed in calendario per sabato alle 20:45. La tifoseria ospite potrà accedere solo nell'apposito settore in curva nord, trasferta aperta solo ai possessori di fidelity card del Catanzaro.

Dettagli Creato Mercoledì, 09 Ottobre 2019 10:15