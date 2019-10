Paganese-Reggina, Toscano e De Rose a caldo: "Meritavamo i tre punti, testa al Catanzaro"

Il capitano Francesco De Rose ed il mister Mimmo Toscano hanno parlato a caldo a Reggina Tv, dopo il triplice fischio di Paganese-Reggina 1-1:

De Rose: "C'è tanto rammarico, abbiamo fatto la partita che dovevamo. Un calcio piazzato ci ha condannato, meritavamo la vittoria. La Reggina è questa, sicuramente dovremo migliorare qualcosa, ma la prestazione c'è sempre. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Pensiamo al Catanzaro".

Toscano: "I ragazzi sono dispiaciuti per non aver portato a casa tre punti che sarebbero stati meritati. Primo tempo straordinario, almeno cinque palle gol nitide. Su questi campi è difficile. Prendiamo la prestazione e andiamo avanti pensando a sabato. Già da domani si inizia a lavorare. Ai tifosi dico di sostenerci in massa. Volevamo dedicare una vittoria al Presidente, speriamo di regalargli una bella giornata sabato".