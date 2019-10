Onorato a Reggina Tv: "Gallo sembra un capo ultrà, mi piacciono le persone sanguigne"

"Toscano era un giovanotto in mezzo a noi. Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Già da allora era un ragazzo serio e positivo". Inizia praticamente così l'intervento di Vincenzo Onorato a Reggina Tv, a dimostrazione di come lo storico attaccante della Reggina di fine anni '80 stia ancora seguendo i destini degli amaranto.

Domenica la Reggina andrà sul campo della Paganese: "La cosa importante è non sottovalutare mai niente e nessuno. Il nome non fa la squadra – sottolinea Onorato a Reggina Tv - La Paganese non è il Catania, ma bisogna andare lì come se si dovesse affrontare la Ternana. Toscano è molto bravo a gestire queste cose".

"Se la Reggina... e mi fermo qua per scaramanzia, mi organizzo con Bagnato, Rosin, Attrice e capitan Sasso per venire a festeggiare a Reggio. Le avversarie? Non sottovaluterei il pubblico del Bari, anche se la Ternana la vedo più squadra. Ma la Reggina lavora bene. Non conosco il presidente Gallo, ma da tifoso lo ringrazio. Guardo i social, sembra un capo ultrà. Mi piacciono le persone sanguigne".