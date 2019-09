Fracchiolla a Reggina Tv: "Difficile individuare chi possa lasciare il posto a Denis"

Plebiscito. La Reggina raccoglie consensi unanimi, giornata dopo giornata. Domenico Fracchiolla, ex ds della Virtus Francavilla ed esperto del girone C della Serie C, ha commentato ai microfoni di Reggina Tv il successo ottenuto ai danni del Catania, che consolida gli amaranto al secondo posto.

"Reggina molto convincente. L'avevo già vista carica e decisa a Bari, dove il mattino prima ero stato assieme al direttore Taibi. La Reggina si è già tolta delle trasferte difficili e non ha ancora perso. Tutti stanno andando in un'unica direzione. Per fare turnover serve la disponibilità di tutti i giocatori – ha evidenziato Fracchiolla - Bellomo e Sounas si stanno alternando, lo stesso dicasi per gli esterni. È chiaro che la Reggina è ancora in costruzione. C'è da capire quanto potrà incidere il rientro di Denis, che è il top player: oggi si fa fatica ad individuare il giocatore che deve lasciargli il posto".

Il dirigente pugliese si è detto impressionato da qualche singolo: "Loiacono ha vinto il campionato a Foggia, dove ci sono pressioni importanti. Anche a Terni ha fatto una grande partita. Mi sta piacendo moltissimo De Rose in mezzo al campo. Molto bravo Corazza in avanti, sta facendo qualcosa di importante. Per non parlare di Nicola Bellomo".

Poi uno sguardo alle contendenti: "Il Bari ha già avuto il suo momento di appannamento e si riprenderà. Nel Catania non ho capito la situazione di Argurio, persona perbene e legata alla piazza. Mi sembra un campanello d'allarme, qualcosa inizia a scricchiolare. Il Catanzaro gioca un buon calcio, anche se in trasferta non sta raccogliendo".