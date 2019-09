Reggina-Catania può valere il primo posto. Toscano: "Denis sarà della partita"

di Paolo Ficara - Per rafforzare la convinzione. La sfida col Catania (anche stavolta col settore ospiti tristemente chiuso), attesa fin dalla sconfitta al "Massimino" in occasione dei playoff, più che come rivincita servirà come verifica di potenzialità ed ambizioni della Reggina. Uscita indenne dagli stadi di Bari e Terni, quella che ad agosto avevamo definito come squadra in pole position per la promozione sta proseguendo sul solco della perfetta media inglese.

Saggezza impone di attendere le prime dieci gare di campionato, prima di trarre valutazioni sommarie. Ne sono state disputate sei. Tutte senza German Denis, subentrato a risultato acquisito contro il Bisceglie. L'attaccante chiamato a fare la differenza, torna disponibile per Reggina-Catania in programma domenica alle 15:00. Ed è una sfida che può valere il primato in classifica.

Ternana e Catanzaro, attualmente al comando con 13 punti, affrontano trasferte complicate a Francavilla ed a Caserta. Ad una lunghezza ci sono proprio Reggina e Catania. Potrebbe essere il momento giusto per alzare ulteriormente il livello di entusiasmo, conquistando la vetta. Il discorso può ovviamente valere per entrambe le formazioni. Chiamate ad una verifica un po' più importante delle precedenti, in quanto giunge dopo un turno infrasettimanale.

Come sempre grintoso ed al tempo stesso pacato Mimmo Toscano in conferenza pre-gara: "Ce la andiamo a giocare con chiunque. Il nostro atteggiamento dovrà essere perseguito e fortificato. Possiamo migliorare nei dettagli. Col Catania deve essere una partita come le altre, una verifica contro una squadra di livello come già avvenuto a Bari, Terni e Francavilla. Da tanti anni gli etnei costruiscono un organico importante. Dubbi di formazione? Uno in mezzo al campo ed uno davanti. Dietro non ne ho. Denis sarà della partita".

Quello di oggi è anche l'ultimo giorno utile per la campagna abbonamenti. Alle ambizioni del massimo dirigente Luca Gallo, che da ieri sera è giunto a detenere quasi il 99% delle quote societarie, la gente ha risposto con oltre 4.800 tessere. Quello che ad agosto sembrava un sogno, con le testate nazionali pronte ad indicare altre formazioni, può conoscere un assaggio di realtà tra poco più di 24 ore. La Lega Pro... Non ce la facciamo (più).