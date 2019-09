Reggina: si va verso il recupero di tutti gli infortunati

Problemi di abbondanza. Mimmo Toscano spera di avere a disposizione l'intero organico, per il match di domenica contro la Vibonese. In ogni caso, in virtù degli impegni ravvicinati della prossima settimana (turno infrasettimanale a Terni), il tecnico potrebbe attendere le gare successive per riproporre in campo gli acciaccati.

Alberto De Francesco è già a disposizione. Molto vicino il recupero di Daniele Gasparetto, fin qua mai utilizzato. Mentre German Denis ha svolto allenamento differenziato in mattinata, dopo aver saltato l'appuntamento di Bari.

p.f.