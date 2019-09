Reggina, Toscano: "Il Bari non è quello affrontato a Salerno"

Una vigilia, tanti dubbi ambo i lati. Bari e Reggina stanno facendo pretattica, in vista del positicipo di lunedì sera valido per il quarto turno della Serie C, con diretta su Rai Sport. Al termine della rifinitura sostenuta a porte chiuse presso lo stadio "Oreste Granillo", mister Mimmo Toscano si è concesso ai microfoni in sala stampa:

"Verifica importante, come lo sono tutte le partite per un gruppo nuovo. Il Bari non è quello incontrato a Salerno, dove mi aveva fatto una buona impressione. Non so se giocheranno a tre o a quattro dietro. I dubbi? Tutti stanno bene, ho l'imbarazzo della scelta. Certi dubbi spero di portarmeli dietro tutto l'anno".

"Denis ha un'umiltá incredibile. De Francesco e Rivas si sono allenati oggi con la squadra. La formazione dipende sempre dalla partita che vogliamo andare a fare. Forse è più difficile affrontare il Francavilla che il Bari. Dovremo essere bravi a capire il contesto".