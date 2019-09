Reggina-Bisceglie, i dubbi di Toscano: "O De Rose o Salandria. E su Denis..."

In cerca di continuità. Dopo la vittoria contro la Cavese, c'è il secondo impegno interno consecutivo per la Reggina. Fischio d'inizio domenica alle 15:00 per la gara col Bisceglie, con la vigilia utile a capire se mister Toscano andrà a confermare la formazione del turno precedente. Due i dubbi: Salandria o il rientrante (dalla squalifica) De Rose in mezzo al campo, oltre a Denis per scalpita per far coppia con uno tra Corazza e Reginaldo.

Queste le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa: "La settimana di lavoro è andata bene. La squadra si è fatta poco trasportare dall'entusiasmo, ci aspettano partite completamente diverse rispetto alla scorsa settimana. Domani abbiamo un'altra opportunità, davanti al nostro pubblico. Denis? Domani scioglierò gli ultimi dubbi. Doumbia ritorna disponibile, De Francesco no. Gasparetto deve fare un controllo per il problema che si porta dietro da inizio stagione. Ho il dubbio anche su De Rose e Salandria".

Toscano ha espresso il giudizio definitivo sul calciomercato: "Sono contento del gruppo che insieme siamo riusciti a costruire. Soprattutto per la qualità del valore umano. Sono stati centrati tutti gli obiettivi. In poche annate ho visto questa cultura del lavoro. Non siamo robot e non lo diventeremo. Il compito di chi subentrerà, sarà di tenere alta l'intensità".

Intanto il Gos ha dato il via libera alla prevendita per primo e terzo anello in gradinata (biglietti a 15 euro), il secondo è fruibile per i soli abbonati. Gli ultras della curva sud rimarranno in silenzio per i primi 45 minuti, come segno di protesta verso i daspo emessi in settimana ai danni di un paio di tifosi.