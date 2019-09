Reggina, il dg Gianni sullo stadio: "Ok la gradinata, vogliamo aprire la curva nord"

Si è tenuta all'interno dello stadio "Granillo", nel pomeriggio di oggi, una lunga ricognizione/riunione utile a capire le condizioni della gradinata in vista di Reggina-Bisceglie in programma domenica. Ma non solo. Il dg Andrea Gianni, presente all'incontro assieme al segretario generale Salvatore Conti, nel ringraziare la Commissione Provinciale per l'impegno profuso, ha anche svelato alcuni particolari ai microfoni di Reggina Tv:

"Aspettiamo il Gos, ma dovremmo andare ad aprire completamente primo e terzo anello, mentre il secondo al momento è riservato agli abbonati per un problema di numerazione sui seggiolini. Parliamo di una disponibilità superiore ai 7 mila posti - ha dichiarato il dg Gianni a Reggina Tv - Potrebbero essere risolte problematiche ataviche, ho avuto ampie rassicurazioni. Il Comune stanzierà dei fondi per controllare le condizioni dei tiranti. Abbiamo parlato anche di apertura della curva nord. Il sogno della Reggina è di aprirla per dedicarla al sociale. Mi piacerebbe vederla stracolma di tifosi del domani".