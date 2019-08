Reggina-Cavese: Commissione Provinciale dá un parziale ok per la gradinata

di Paolo Ficara - Ormai quasi a ridosso di Reggina-Cavese, in programma alle 17:30 di domenica 1 settembre, la Commissione Provinciale per gli spettacoli ha dato l'ok per l'apertura dei cancelli in gradinata. Tuttavia l'accesso sarà consentito ai soli abbonati. La Reggina ha avviato la prevendita per i settori di tribuna e curva già da due giorni, sarà possibile acquistare i tagliandi fino al fischio d'inizio del match presso lo store di Piazza Duomo.

Dettagli Creato Venerdì, 30 Agosto 2019 18:29