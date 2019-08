Reggina, martedì atterra Denis. Taibi a Reggina Tv: "Porterà gol e personalità"

"Siamo pronti per la guerra". È il messaggio vocale mandato da German Denis al ds Massimo Taibi, a poche ore dal suo sbarco a Reggio Calabria. L'attaccante argentino atterrerà all'aeroporto dello Stretto alle 10:20, mentre il dirigente della Reggina è stato ospite della prima puntata di "Passione Amaranto" sul canale tematico Reggina Tv. Di seguito le principali dichiarazioni:

"In attacco siamo a posto. Ci sono cinque punte e ne giocheranno due. Doumbia è in fase di guarigione, ormai è questione di giorni. De Francesco secondo me ha avuto un piccolo stiramento, martedì faremo gli esami strumentali. Strambelli? Anche se sei bravo, ci può stare che non rientri nei piani dell'allenatore".

"Garufo ha un buon curriculum. Avevo già preso Rolando, per me avrebbe dovuto fare coppia con Kirwan. Poi ci ha chiesto di andar via per motivi personali, lo abbiamo accontentato. Sapendo di poter tesserare proprio Garufo. Ora siamo concentrati sulle uscite, ma se uscirà un'occasione saremo pronti. Potrebbe starci un difensore in più, ma non prenderemo tanto per prendere".

"La palla di Sounas era un rigore in movimento. Dal possibile vantaggio per noi, ci siamo ritrovati sotto. Bisogna essere cinici. Siamo partiti meglio noi, poi ci hanno messo in difficoltà. Ma le occasioni più importanti le abbiamo avute noi. Spazi ce n'erano ben pochi".

"Stavamo cercando, oltre ad un goleador, uno che potesse dare personalità. Parlando con degli operatori di mercato, ho saputo che Denis stava facendo bene in Perù. Ho chiesto il numero a Giovanni Sartori, mi ha detto che sarebbe stato difficile. Il procuratore De Santis è stato straordinario. A livello economico ci abbiamo messo meno di un minuto. Avevo solo timore che uscisse la notizia, l'ho tenuta nascosta per 9 giorni".