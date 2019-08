Reggina, i convocati per il debutto in campionato: Guarna presente a Francavilla

Un entusiasmo da riversare in campo. Al termine della rifinitura sostenuta sul sintetico del "Lopresti" di Palmi, la Reggina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domenica sul campo della Virtus Francavilla. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 16:30, arbitra il signor Daniele Perenzoni di Rovereto.

Il portiere Enrico Guarna è recuperato, dopo aver saltato le gare di Coppa Italia, e potrebbe prendere posto tra i pali. Non altrettanto si può dire per l'attaccante Abdou Doumbia, che rimane indisponibile. Il centrocampista Francesco De Rose deve scontare un turno di squalifica, motivo in più per pensare che Alberto De Francesco agirà davanti alla difesa nel 5-3-2. Di seguito l'elenco dei convocati:

Portieri: Guarna, Farroni, Lofaro

Difensori: Bertoncini, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Marchi, Nemia, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, Paolucci, Salandria, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Reginaldo