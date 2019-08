Dal Perù: "Denis alla Reggina, ha già salutato i compagni dell'Universitario"

Dallo Stretto alle Ande, una notizia si espande. La testata peruviana "Lìbero" dà praticamente per fatto il passaggio di German Denis alla Reggina, scrivendo come abbia analizzato la proposta da mercoledì mattina assieme alla famiglia. Tra le curiosità a corroborare la notizia, viene citata l'iniziale volontà del Tanque di saltare l'allenamento odierno (poi effettuato), oltre che la rassegnazione dell'attuale tecnico dell'Universitario a non poter utilizzare l'argentino già dal prossimo match di campionato.

Infine, sempre secondo Lìbero, il 37enne argentino avrebbe organizzato una grigliata con i compagni per comunicare la propria decisione. Di seguito il link dell'articolo, utile a dedurne l'inequivocabilità del titolo.

https://libero.pe/futbol-peruano/1502425-universitario-pierde-german-denis-reggina-serie-c-italia-fichajes-2019-liga-1-movistar