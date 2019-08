Reggina, prende corpo il colpaccio Denis. Taibi: "Accordo verbale col giocatore"

Se la Reggina può già vantare un organico in grado di ambire ai piani più alti del girone meridionale di Serie C, l'arrivo di una punta di diamante ne certificherebbe la forza. Il sogno, a quanto pare realizzabile, si chiama German Denis. E bisogna dare atto al direttore sportivo Massimo Taibi di avere avuto un'idea degna di un marpione del calciomercato, andando a contattare il 37enne argentino ex Napoli, Udinese ed Atalanta.

Denis adesso gioca in Perù con la maglia dell'Universitario, ma ha lo status di comunitario ed è tesserabile. A parlare della trattativa è stato proprio il ds Taibi ai microfoni di Citynow: "E' una trattativa che portiamo avanti assieme a quella per Beleck. C'è da aspettare, non ha firmato ma abbiamo accordo verbale col giocatore ma devo sottolineare che è ancora sotto contratto con il suo club. E' una trattativa nata dopo che è saltato Bendtner, sembrava fattibile ma invece poi non si è conclusa".