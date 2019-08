Reggina, casting attaccante: ecco chi viene monitorato in Spagna

Un colored per l'attacco della Reggina. Si chiama Sekou Gassama (immagine tratta da Eldesmarque.com), ha 24 anni e gioca nell'Almeria in Serie B spagnola. È lui uno degli obiettivi per l'attacco, scovato dal direttore sportivo Massimo Taibi. Senegalese ma nato in Spagna, è arrivato dodicenne nella cantera del Barcellona. Poi ha girovagato nella penisola iberica, con un passaggio anche nel Valencia B. Con la maglia dell'Almeria ha segnato gol pesanti in Copa del Rey, tra cui una doppietta al Villarreal.

Scriviamo di un colored per l'attacco perché Gassama sembra essere in competizione con lo svincolato Steve Beleck, come centravanti di scorta in attesa del vero colpaccio targato Luca Gallo. La decisione dovrà ovviamente essere condivisa col mister Mimmo Toscano, fin qua è corretto segnalare come il camerunense ex Fiorentina e Udinese sia in pole position. Gassama ha il contratto in scadenza nel 2020, la Reggina è stuzzicata dall'idea di prenderlo subito gratis o comunque a condizioni molto vantaggiose.

p.f.