Serie C: il Bari cade in Coppa ad Avellino, la Reggina attende la punta

Passaggio a vuoto. La supercorazzata (sulla carta) Bari conosce la prima sconfitta stagionale in gare ufficiali. Nel gironcino di Coppa Italia C, l'Avellino ha regolato i galletti per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Di Paolantonio. A passare il turno sono così gli irpini.

La Reggina, tornata ad allenarsi sabato al Sant'Agata dopo tre giorni di riposo, ha preferito non affrontare amichevoli dopo l'eliminazione dalla Tim Cup per mano dell'Empoli. Prosegue la caccia ad una punta di spessore, ma se il richiestissimo Nicola Bellomo dovesse cambiare aria l'intervento sarà doppio.

Ad inizio settimana verrà presa una decisione sullo svincolato Steve Beleck, camerunense classe '93 tesserato in passato da Udinese e Fiorentina. Si guarda con interesse anche al campionato spagnolo. Ma gli ambiziosi amaranto vorranno mettere a disposizione di mister Mimmo Toscano anche una punta di comprovata esperienza nel campionato italiano.

p.f.