Reggina: ufficializzato il ritorno di Alberto De Francesco

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Alberto De Francesco. Il calciatore si lega al club con un contratto biennale.

Nato a Roma il 12 ottobre 1994, il neo-centrocampista amaranto cresce nelle giovanili della Lazio, dove fa tutta la trafila. L'esordio tra i professionisti avviene nella stagione 2014/15, quando De Francesco indossa la casacca de L'Aquila, in terza serie. Due annate in cui trova una certa continuità e che valgono la chiamata della Reggina. Nell'anno e mezzo in riva allo Stretto colleziona 61 presenze, 6 gol e 5 assist.

A gennaio 2018 spicca il volo verso la cadetteria. E' lo Spezia a metterlo sotto contratto, dopo averla spuntata su diverse pretendenti. A distanza di 571 giorni Alberto De Francesco torna a Reggio Calabria.