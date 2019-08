La Lega Pro ha stabilito gli orari del primo turno di campionato per la Serie C, che conoscerà il via nel weekend del 25 agosto. La Reggina sarà impegnata allo stadio "Giovanni Paolo II" di Francavilla Fontana contro la Virtus Francavilla, con fischio d'inizio fissato per le ore 15:00.

Dettagli Creato Martedì, 13 Agosto 2019 17:38