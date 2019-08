Reggina eliminata dalla Tim Cup, l'Empoli si impone 2-1

Il cammino della Reggina in Tim Cup conosce il proprio fisiologico epilogo, in casa di un Empoli favorito per vincere il campionato di Serie B. I toscani si impongono 2-1 al "Castellani", piegando una compagine amaranto mai doma. Nel primo tempo, al vantaggio di Mancuso (22'), ha subito replicato Corazza (28') correggendo in porta un tentativo di Kirwan. La Reggina, rimasta in dieci dopo pochi minuti nella ripresa causa doppio giallo a Kirwan, ha resistito fino al 72' subendo il 2-1 da Antonelli.

Mimmo Toscano ha schierato Farroni tra i pali; Loiacono, Bertocnini e Rossi centrali; Kirwan e Bresciani sulle fasce; Bianchi, De Rose e Sounas in mediana; Bellomo e Corazza di punta. Subito dopo l'espulsione di Kirwan, spazio a Reginaldo al posto di Bellomo. Rubin e Salandria hanno successivamente sostituito Bresciani e De Rose.