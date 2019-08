Reggina, serata da sogno a Piazza Duomo. Gallo: "Il centravanti sarà straniero"

di Paolo Ficara - Una folla di almeno quattro mila persone ha salutato la Reggina a Piazza Duomo, in occasione della presentazione per la stagione 2019/20. Tra un'esibizione e l'altra di artisti nazionali o di acclamati personaggi locali come l'imitatore Pasquale Caprì, i conduttori Simona Rolandi e Maurizio Compagnoni hanno fatto sfilare tutti i componenti della Reggina. Dal massimo dirigente fino al custode dello stadio.

Manco a dirlo, l'ovazione principale è stata riservata a colui che ha riattivato sorriso, speranza, entusiasmo e feeling in pochi mesi. Luca Gallo ha spesso dichiarato che farebbe di tutto per riportare la Reggina in Serie A, la gente sta ricambiando con presenze allo stadio e totale afflato con il simbolo della rinascita.

Sul palco, il Presidente si è schernito dicendo che il favorito per vincere il campionato di Serie C è il Bari. Parecchi sospettano si tratti di una dichiarazione scaramantica. Poi la rivelazione sul centravanti che sta per arrivare: "Sarà straniero". Sullo stesso argomento, di diverso tenore la risposta del mister Mimmo Toscano: "Non so nulla". Mentre il dg Andrea Gianni è stato sornione: "Abbiamo un allenatore importante, dobbiamo prendere un attaccante importante".

Il ds Massimo Taibi è rimasto fuori città per condurre trattative. Quando i calciatori sono stati chiamati uno dopo l'altro sul palco, mancavano all'appello Roberto Marino, Urban Zibert ed Alex Redolfi. Quest'ultimo è stato ceduto alla Vibonese, anche per i due centrocampisti è vicino un trasferimento. Passerella anche per tutti i dipendenti della Reggina: compresi i componenti della nuova web tv ufficiale che sta per nascere sotto la direzione di Maurizio Insardà, tra le firme più importanti dello sport in Calabria.