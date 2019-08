Reggina, stasera l'abbraccio coi tifosi al Duomo. Sorpresa per gli abbonati

Momento di festa. La Reggina abbraccia i suoi tifosi, e viceversa. L'appuntamento è per le 20:30 a Piazza Duomo: lì il massimo dirigente Luca Gallo ha scelto di presentare la squadra alla città, in vista del campionato di Serie C 2019/20. Tutto avverrà in grande stile, per una serata che si preannuncia indimenticabile.

Di prestigio la conduzione, affidata ai noti giornalisti Maurizio Compagnoni e Simona Rolandi. Ampio spazio al cabaret nazionale e "locale", con l'attore Dario Bandiera ed il gettonatissimo showman reggino Pasquale Caprì, nonché con Augusto Favaloro che è un po' l'artista dell'estate. Notevole anche la scelta per gli spazi musicali: ce ne sarà per tutti i gusti, con Silvia Mezzanotte (ex Matia Bazar) ed il dj Alberto Marzinotto.

La squadra è stata già apprezzata in campo, in occasione del primo turno di Coppa Italia contro il Vicenza. Gli sforzi del Presidente potrebbero essere ripagati da una stagione degna del blasone della Reggina. Il campionato di Serie C è stato vinto per tre volte in 105 anni. L'arma in più, al di là di ogni ulteriore investimento sul calciomercato, deve essere rappresentata dai tifosi. In 7.000 martedì allo stadio, ci si attende un grande numero anche stasera.

Gallo pensa sempre alla tifoseria amaranto. Verrà infatti estratto a sorte, tra gli attuali abbonati, il vincitore di un buono da 200 euro spendibile all'interno dello store ufficiale, o in alternativa altri due abbonamenti validi per qualsiasi settore.

