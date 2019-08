Reggina: arrivederci a Baclet, ora sfoltimento in mediana

Da qualche ora è ufficiale anche l'arrivederci ad Allan Baclet, che lascia la Reggina in prestito per trasferirsi alla Virtus Francavilla. Continua l'opera di sfoltimento del ds Massimo Taibi, che adesso tornerà a riguardare il centrocampo. Per Roberto Marino c'è l'interessamento dell'Ascoli in Serie B, oltre ad alcune formazioni di C. Dovrebbe cambiare casacca in prestito anche Urban Zibert. In caso di doppia cessione, arriverà un altro mediano.

p.f.