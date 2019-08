Reggina-Vicenza, Toscano: "Non siamo al top, ma voglio vedere gli automatismi"

Prima uscita ufficiale della stagione 2019/20 per la Reggina, che martedì alle 20:30 ospiterà il Vicenza per il primo turno di Tim Cup. La squadra ha sostenuto in mattinata la rifinitura presso lo stadio "Granillo", agli ordini di mister Mimmo Toscano che si è successivamente presentato davanti ai microfoni.

"Stiamo lavorando tanto e c'è tanto da lavorare. Per giocare come nel triangolare di Salerno c'è bisogno degli automatismi e della gamba giusta, per essere aggressivi e propositivi. La condizione non è delle migliori, abbiamo fatto poche amichevoli. Gli undici che andranno in campo non so che autonomia potranno avere. È la partita a darti la condizione. Mi auguro che con la testa, si possa arrivare ai 90 minuti".

"Guarna ha avuto un problema muscolare, non sarà della partita. Qualche acciacco ce lo portiamo dietro dal triangolare. Bellomo e Bresciani hanno un colpo al piede, ma dovrebbero essere disponibili. Le due formazioni schierate a Salerno hanno dato le risposte che mi aspettavo. La condizione si trova solo giocando partite come quelle di domani. Nessuna squadra sarà al top per il 25 agosto. Io ci voglio arrivare come automatismi, crescendo partita dopo partita ed allenamento dopo allenamento".

"Bisogna coinvolgere tutti e tutti si devono sentire coinvolti. Mi piacerebbe un gruppo in cui tutti mettono le loro qualità. La cosa più importante è la Reggina, non è né Toscano né il singolo giocatore. Tutto quello che si andrà a dire, deve essere riferito alla Reggina".

"A sinistra abbiamo fatto Bresciani e Rubin. A destra abbiamo Kirwan e ci manca l'altro tassello. Il mercato sarà aperto fino ai primi di settembre. Se riusciremo a trovare un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo in organico, siamo pronti a fare il passo giusto. Il mercato è aperto fino al 4 settembre. numericamente, nel reparto difensivo siamo a posto".

"Nel calcio conta solo vincere. Passare il turno ci consentirebbe di affrontare una squadra importante come l'Empoli, potremmo acquisire consapevolezza. La Reggina mi riempie di responsabilità, sarei un ipocrita a dire che è la stessa cosa allenare la Feralpi Salò. Mio padre? So quanto ci tiene al mio lavoro, gli devo fare l'accredito".

"Ci saranno momenti di difficoltà durante il campionato. Potremmo pure cambiare modulo in alcune circostanze. Bellomo può diventare una mezzala che si sacrifica in fase difensiva, ne ha le caratteristiche. Più giocatori importanti hai nel reparto offensivo, più pericoloso puoi essere nel corso del campionato".

"La fascia di capitano, in un gruppo forte, la indossano cinque, sei, sette o otto calciatori. Ne ho riscontrati diversi".