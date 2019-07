Reggina: Strambelli resta, definite le cessioni di Baclet e De Falco

Importanti novità per il mercato in uscita della Reggina, dopo le cessioni già realizzate ieri di Mastrippolito e Ungaro al Bisceglie. C'è l'intesa per il prestito di Allan Baclet alla Virtus Francavilla, che ha appena ceduto Manuel Sarao al Cesena. Ma non solo. Pronta la risoluzione per Andrea De Falco, il quale si accaserà al Ravenna. Per entrambi mancano poche ore alle firme.

Stallo per quanto riguarda Nicola Strambelli, che vanta proposte anche dalla Serie B ma ha messo la Reggina davanti a tutto. Rimarrà in riva allo Stretto, nella speranza di meritare il ritorno in gruppo. Intanto la società ha ripristinato un appuntamento importante, ossia la presentazione della squadra che avverrà in grandissimo stile: tifoseria invitata per il 9 agosto alle 20:30 a Piazza Duomo, conduzione affidata a due giornalisti top come Maurizio Compagnoni (Sky) e Simona Rolandi (Rai).

