Reggina, preso Loiacono: triennale per il difensore. Petermann passa alla Vibonese

Giuseppe Loiacono è un giocatore della Reggina. Il presidente Luca Gallo e la società amaranto comunicano di aver perfezionato l'accordo per le prestazioni sportive del difensore. Loiacono si lega al club di via Osanna fino al 30 giugno 2022.

Nato a Bari il 6 ottobre 1991, cresce calcisticamente nelle giovanili della squadra della sua città. A 19 anni Loiacono esordisce con la maglia della Vigor Trani, in D. Colleziona trentadue gettoni complessivi, prima di fare il salto di categoria. A Pagani una stagione su livelli importanti in Serie C2. Tanto importanti da attirare l'interesse del Foggia. Sei anni da punto fermo della squadra rossonera, una doppia promozione e tante soddisfazioni (7 gol). Nell'estate di quest'anno, a seguito della retrocessione, la società pugliese non si iscrive al campionato di terza serie. Loiacono, svincolato, firma così con la Reggina.

In uscita dal club amaranto, invece, Davide Petermann: il centrocampista è stato ceduto a titolo definitivo alla Vibonese.