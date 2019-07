Reggina: tre reti in amichevole al Foligno, Redolfi mattatore a sorpresa

Prima amichevole in terra umbra per la Reggina, che ha battuto per 0-3 il Foligno sul suo campo. Le reti utili a sconfiggere la formazione neopromossa in Serie D sono maturate nella ripresa, come si apprende da folignosport.it: a segno Redolfi su angolo di Bellomo, poi Bellomo imbeccato da Kirwan ed ancora Redolfi, con un'altra inzuccata su servizio di Kirwan.

Mister Toscano ha schierato Guarna tra i pali; Bertoncini, Redolfi e Rossi difensori centrali; Kirwan e Bresciani sulle fasce; Sounas, De Rose e Paolucci in mediana; Reginaldo e Corazza di punta. All'intervallo Farroni, Marchi, Bianchi, Salandria, Marino, Doumbia e Bellomo sono subentrati rispettivamente a Guarna, Rossi, Sounas, De Rose, Paolucci, Reginaldo e Corazza. Spazio anche per Zibert e Nemia nella parte finale, in luogo di Bertoncini e Bresciani.