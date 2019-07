Reggina, Taibi: "Per Loiacono siamo alle firme"

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è intervenuto ai microfoni di Citynow.it per parlare degli ultimi sviluppi di calciomercato: "Loiacono è molto vicino, domani dovremmo vederci per le firme. Scambio Baclet-Sarao? Solo un pour-parler avvenuto qualche giorno fa, non ho avuto più riscontri. Bellomo non è in uscita, per noi è un giocatore importantissimo. Se qualcuno mi chiede di andar via, va via. Ma Bellomo non mi ha chiesto nulla".

"Sarao ha fatto 12 gol a Francavilla, riteniamo che potenzialmente possa farne di più a Reggio. Vantaggiato e Castaldo? Assolutamente no. Per Donnarumma la trattativa si è fermata. Liotti secondo me non esce da Pisa. Per Porcino non ci sono i presupposti. Per Brivio abbiamo tentato, ma non ci siamo. Ceravolo? No, ha un costo molto elevato. Abbiamo Reginaldo e Corazza, adesso serve un attaccante strutturato. Il play? Il mister ha bisogno di un giocatore tignoso come De Rose, in quel ruolo possono adattarsi Sounas e Zibert. Ganz secondo me va a Como. Bocalon? Difficile arrivarci, ma mai dire mai: il Venezia ha pagato il cartellino. Torromino? No. Saraniti? Non ci abbiamo pensato, non è un giocatore che interessa".