Serie C, ecco i calendari: la Reggina esordisce a Francavilla, inizio in salita

I calendari della Serie C sono stati sorteggiati a Roma, presso i saloni del Coni. Si inizia il 25 agosto, la Reggina esordirà in casa della Virtus Francavilla. Poi due gare interne consecutive, contro Cavese e Bisceglie. L'inizio di campionato si può considerare però in salita, in virtù della trasferta di Bari al 4° turno, della successiva visita alla Ternana per il 6° turno (infrasettimanale) e per il match col Catania al 7° turno. Il Catanzaro tornerà al "Granillo" il 13 ottobre, per il 9° turno. Gli amaranto chiuderanno in casa il 26 aprile 2020 con la Sicula Leonzio.

1° turno: Virtus Francavilla – Reggina (25 agosto)

2° turno: Reggina - Cavese

3° turno: Reggina - Bisceglie

4° turno: Bari - Reggina

5° turno: Reggina - Vibonese

6° turno: Ternana - Reggina

7° turno: Reggina - Catania

8° turno: Paganese - Reggina

9° turno: Reggina – Catanzaro (13 ottobre)

10° turno: Monopoli - Reggina

11° turno: Reggina - Picerno

12° turno: Avellino - Reggina

13° turno: Potenza - Reggina

14° turno: Reggina - Casertana

15° turno: Rieti - Reggina

16° turno: Reggina - Rende

17° turno: Teramo - Reggina

18° turno: Reggina - Viterbese

19° turno: Sicula Leonzio – Reggina (rit. 26 aprile)