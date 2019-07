Reggina: per Petermann può spuntarla la Vibonese

Il paradosso. Pur non figurando nemmeno nella lista iniziale dei convocati, unico fra tutti i tesserati, Davide Petermann è uno degli elementi più richiesti tra quelli messi sul mercato dalla Reggina. C'era l'intesa con la Casertana un paio di settimane fa, ma l'affare non è fin qui andato in porto. Ne può approfittare un altro club del girone meridionale.

Con il solito Monopoli alla finestra, l'affondo decisivo dovrebbe essere quello della Vibonese. Probabile che si definisca in settimana. Per quanto riguarda le mosse in entrata, non avrà luogo a procedere l'interesse per i due attaccanti dell'Ascoli: Simone Andrea Ganz ha firmato con il Como, mentre il Padova ha formulato un'importante offerta per il cartellino di Giacomo Beretta.

p.f.