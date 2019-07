Reggina: dialogo con la Vis Pesaro per due centrocampisti

Sfoltire è un obbligo. Specie a centrocampo, vero reparto pletorico della Reggina. Il ds Massimo Taibi si è attivato con la Vis Pesaro per il trasferimento di Andrea De Falco ed Urban Zibert, siamo in fase di valutazione. Il primo, già contattato dall'Alessandria, si muoverebbe a titolo definitivo. Più facile che il discorso si concretizzi per il prestito dello sloveno, che ha altri due anni di contratto con gli amaranto.

p.f.