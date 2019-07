Reggina, non solo Beretta: si riscalda la pista Saraniti

di Paolo Ficara - Poco fa abbiamo scritto del sondaggio per Giacomo Beretta dell'Ascoli, ma la Reggina ha bussato nelle ultime ore per un altro attaccante affermatosi in Serie C. Fari puntati su Andrea Saraniti, vicecapocannoniere del girone meridionale nel 2018. Al classe '88 è scattato un corposo bonus nell'ingaggio, in seguito alla promozione in Serie A del Lecce.

In tanti alla finestra per l'ex bomber della Vibonese, ma il Lecce dovrà giocoforza concedere una buonuscita per favorire la cessione di un elemento che non rientra nei piani in massima serie. Stessa situazione per la Reggina con Allan Baclet, il cui passaggio in prestito alla Virtus Francavilla non è ancora avvenuto ma rimane in piedi. Anche per Saraniti, come per Beretta, è più facile che se ne parli ad agosto inoltrato o comunque dopo la partenza di Baclet.