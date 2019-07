Reggina, capitolo centravanti: sondaggio approfondito per Beretta

Per i gol ci si rivolge all'Ascoli. Un anno fa, di questi tempi, il ds Massimo Taibi prelevava dai marchigiani il giovane Edoardo Tassi, rivelatosi poi abbastanza prolifico. Forse senza il grave infortunio occorso nella parte conclusiva della stagione, si sarebbe pensato di trattenerlo. Adesso il direttore sportivo amaranto è tornato a bussare alle porte di quello che è stato il suo ultimo club da calciatore, per altri calciatori.

Simone Andrea Ganz è stato chiesto, ma dopo l'arrivo di Reginaldo è difficile che si vada a prendere un altro attaccante poco strutturato. Qualche settimana fa è stato effettuato un sondaggio approfondito per un'altra punta di proprietà dell'Ascoli, ossia Giacomo Beretta. Il 27enne cresciuto nel Milan al momento non è in uscita, ma se ne riparlerà probabilmente ad agosto.

p.f.