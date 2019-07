Reggina: si allarga il ventaglio delle ipotesi per la fascia sinistra

Sfogliando la margherita. Con Gabriel Lunetta in mano, che è comunque un'ala e non un esterno a tutta fascia, la Reggina vuole reperire al più presto un giocatore da mettere in competizione con Nicolas Bresciani. Da tempo è noto l'interesse per Daniele Mignanelli, 26enne in forza alla Viterbese fresca di cambio proprietà. Forse in questo momento è la pista privilegiata, dato che si potrebbe impostare uno scambio, ma i laziali hanno preso tempo.

Chi invece vorrebbe chiudere subito è Sergio Sabatino, il cui entourage è stato contattato all'ora di pranzo. Il 31enne è in uscita dalla Triestina, dove ha ancora un anno di contratto, ed attende da un momento all'altro la risposta della Reggina. Non ci sono invece sviluppi dell'ultim'ora per Daniele Donnarumma del Monopoli, considerando anche che Allan Baclet è in dirittura d'arrivo a Francavilla.

p.f.