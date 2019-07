Reggina, in arrivo le punte: biennale a Corazza, attesa per Reginaldo

Ancora movimenti in entrata per la Reggina, che nelle ultime ore si sta concentrando sul reparto avanzato. Come rivelato all'ora di pranzo, la serata sarebbe stata decisiva per Simone Corazza. Il calciatore ha accettato la proposta biennale, sta per essergli inviato il contratto e potrebbe giungere a Reggio in settimana. Gli amaranto mettono le mani su un buon giocatore: non una prima punta, ma con i colpi giusti per andare potenzialmente in doppia cifra.

Ore calde anche per Reginaldo, oggetto di attenta valutazione. Forse bisognerà prima parlare direttamente con l'ormai 36enne brasiliano, per capire se è il caso di procedere. In ogni caso, si attenderà poi di capire il destino di Allan Baclet per scegliere un centravanti titolare.

p.f.