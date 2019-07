Reggina, mossa a sorpresa in difesa: biennale per Marchi

Difesa di ferro. La Reggina continua a rimpolpare il reparto arretrato, avendo raggiunto in mattinata l'accordo per un altro titolare. Si tratta di Paolo Marchi, classe '91, trasformatosi negli anni da terzino sinistro a centrale. Ha già vinto un campionato di C a Como, è stato allenato da Mimmo Toscano nella passata stagione alla Feralpi Salò.

Marchi, mancino naturale, è l'elemento veloce che mancava nella difesa a tre. Può consentire di cambiare modulo in corsa, passando al vecchio ruolo di terzino a sinistra per una eventuale difesa a quattro. Domani pomeriggio atterrerà a Reggio, per lui già in programma visite mediche e firma su un contratto biennale.

