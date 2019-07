Reggina: in serata la decisione sull'attaccante Corazza

La Serie C sarà una battaglia, meglio indossare una Corazza. In serata la Reggina potrebbe scegliere uno dei nuovi attaccanti da mettere a disposizione di Mimmo Toscano, e l'appuntamento cerchiato in rosso è quello per Simone Corazza. Tra l'altro il Piacenza, proprietario del cartellino, sta attendendo di concretizzarne la cessione prima di dare il via libera per il difensore Davide Bertoncini, che nel weekend ha già detto di sì alla Reggina. Su Corazza ci sono anche Como e Feralpi Salò, gli amaranto avrebbero offerto un biennale.

Per un attaccante che può arrivare, un altro che sicuramente ha già salutato. Piergiuseppe Maritato è andato via per scadenza contrattuale, dopo un anno in cui non si è potuto esprimere causa infortunio finendo poi fuori lista. Fresco di accordo biennale con il Renate, Maritato ha salutato il pubblico reggino dai microfoni di Radio Touring: "Faccio un grosso in bocca al lupo. La Reggina sta facendo un buon lavoro, spero sia l'anno giusto. Mi sono fatto male subito, ma i reggini mi hanno lasciato qualcosa dentro. Dispiace non aver lasciato qualcosa di mio, ma so di esserci passato".

p.f.