Reggina, ecco il turbo a sinistra: in arrivo Gabriel Lunetta

Un giocatore inseguito a lungo l'estate scorsa, per inserirlo nel tridente offensivo. Gli ultimi mesi trascorsi al SudTirol, gli hanno consentito di svilupparsi anche come esterno a tutta fascia (sinistra) nel 3-5-2. Stiamo parlando di Gabriel Lunetta, ala sinistra classe '96 di proprietà dell'Atalanta. Il ds Massimo Taibi ha affondato il colpo in mattinata, la Reggina sta per assicurarsi un calciatore in grado di cambiare passo e rifornire di assist la punta centrale, oltre che di arrivare alla conclusione.

p.f.