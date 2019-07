Reggina, i convocati per il ritiro: tre in prova, in attesa di Bertoncini e Paolucci

Si torna in campo. Lunedì 15 luglio inizia il ritiro della Reggina targata Mimmo Toscano, presso il centro sportivo Sant'Agata. Ci sono tre calciatori in prova, due sono ritorni: si tratta dei cugini Marco Condemi, centrocampista di qualità, e Carmelo Maesano, terzino destro. Agli ordini ci sarà anche il 32enne Desiderio Garufo, anche lui terzino destro, svincolato dal Trapani e dunque reduce da una promozione. Non figura invece Davide Petermann, promesso sposo della Casertana.

Oltre a Marco Rossi, che sarà a Reggio martedì, in difesa arriverà Bertoncini dal Piacenza mentre l'ulteriore tassello di qualità per il centrocampo sarà Lorenzo Paolucci, in scadenza col Monopoli. Curioso il caso di quest'ultimo, diventato titolare grazie all'infortunio di Sounas, e conquistatosi poi il posto a suon di prestazioni. In attacco si continua a cercare il top player a cifre accessibili, come attaccante di scorta sono in corso valutazioni su Corazza (Piacenza) e Reginaldo (svincolato dal Monza). Questo l'elenco dei convocati per il ritiro, tra i quali figurano Lo Faro, Werneck, Neri, Suraci, Criaco e Nemia tutti della Berretti:

Portieri: Farroni, Guarna, Lo Faro

Difensori: Bresciani, Criaco, Garufo, Gasparetto, Maesano, Mastrippolito, Nemia, Neri, Redolfi, Werneck

Centrocampisti: Bianchi, Condemi, De Falco, Kirwan, Marino, Salandria, Sounas, Strambelli, Suraci, Zibert,

Attaccanti: Baclet, Bellomo, Doumbia, Ungaro.

