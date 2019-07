Reggina, l'assessore Muraca sulla questione gradinata: "Avremo la ditta nella prossima settimana"

Giovanni Muraca, assessore ai lavori pubblici del Comune di Reggio Calabria, è intervenuto ai microfoni di Citynow per un aggiornamento sulla questione seggiolini. L'incertezza sulla messa a norma della gradinata sta condizionando la Reggina, per quanto riguarda la campagna abbonamenti:

"Ieri ho fatto pubblicare la determina di indizione gara, per trovare una ditta per l'intervento. Il sindaco ha fatto un decreto come Città Metropolitana, per rimodulare i patti per il sud. Ho rimodulato in bilancio le somme, sull'albo pretorio è realtà l'acquisto dei seggiolini – ha dichiarato l'assessore Muraca - Potremo avere la ditta nella prossima settimana. La consegna è sotto riserva di legge. Se non parteciperà nessuno, procederemo con l'affidamento diretto. Per il 4 agosto mi sembra molto difficile, non so se per quella data i lavori saranno conclusi".