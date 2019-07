Reggina, ecco un altro pupillo di Toscano: (ri)preso De Rose

La campagna acquisti della Reggina procede secondo i dettami del tecnico Mimmo Toscano, che ha chiesto ed ottenuto un'altra sua vecchia conoscenza dopo Nicolò Bianchi. Esigenze familiari hanno spinto Francesco De Rose a dire addio al SudTirol, per tornare ad indossare la maglia della Reggina.

Nel 2011 era stata la categoria, ossia la Serie B, a spingerlo a lasciare il Cosenza per approdare in riva allo Stretto. Adesso è la presenza in casa di un neonato, ad indurre il 32enne centrocampista a tornare in Calabria per stare vicino alla famiglia. Ci sono già gli accordi con il giocatore e con il club di appartenenza, forse bisognerà attendere la cessione di De Falco all'Alessandria per le firme.

p.f.