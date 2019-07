Reggina: Conson alla Carrarese, Condemi convocato per il ritiro

Operazioni in uscita per la Reggina, che cede il difensore e capitano Diego Conson a titolo definitivo alla Carrarese. Aveva ancora un anno di contratto. Rescissione invece per Stefano Ciavattini, classe '98. Il suo contratto era valido fino al 30 giugno 2021, qualcuno ci aveva voluto vedere chissà quale programmazione l'estate scorsa. Invece, dopo le cessioni dei giovani centrocampisti Bonetto e Navas già operate a gennaio, dei tanti contratti pluriennali siglati 12 mesi fa sono rimasti solo Kirwan, Redolfi (in uscita) e Salandria.

Oltre ai nuovi acquisti Nicolas Bresciani e Nicolò Bianchi, che saranno presenti per il raduno di domenica sera al Sant'Agata, per l'inizio del ritiro è convocato anche Marco Condemi. Il centrocampista classe '95 sarà a disposizione del mister Mimmo Toscano per tutta la durata del ritiro in via delle Industrie, poi si deciderà se tesserarlo definitivamente con la Reggina. Tra i giovani della Berretti, lavoreranno con la prima squadra il difensore Werneck e l'attaccante Verdirosi.

p.f.