Blondett al Dispaccio: "Sentirò la Reggina in questi giorni, non ho firmato con nessuno"

Un'altra opzione nel ventaglio dei nomi. Edoardo Blondett è uno dei difensori al vaglio per la Reggina, che adesso potrà trattare direttamente con lui. La Casertana ha infatti ufficializzato la rescissione del contratto con l'ex Cosenza. Raggiunto telefonicamente dal Dispaccio, Blondett ha così risposto circa il suo futuro:

"Un paio di opzioni le ho, di certo non ho firmato con nessuno. Rimanere svincolati è un azzardo - confessa Blondett - Perchè ho rescisso con la Casertana? C'erano altri obiettivi, specie da parte loro. Ho sentito la Reggina, ma non abbiamo ufficializzato niente. Siamo d'accordo che ci sentiamo in questi giorni. L'altra opzione è più al nord, ma in Calabria sono stato da Dio per quattro anni. So che squadra è la Reggina, mi alletta parecchio. Vediamo se riusciamo a definire le cose. L'interesse mio e loro c'è".

