Reggina, si lavora in uscita: Petermann si accasa alla Casertana

Prima mossa in uscita da parte della Reggina, che sfoltisce una linea mediana in esubero dopo la firma di Dimitris Sounas e l'accordo ormai raggiunto con Nicolò Bianchi. A lasciare l'amaranto è Davide Petermann, di rientro dal semestre in prestito alla Pistoiese. Il regista ex Palermo si trasferisce alla Casertana.

p.f.