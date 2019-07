Reggina, si avvicina Bertoncini. Taibi: "Ho parlato col procuratore di Evacuo"

Il difensore (titolare) più vicino alla Reggina, in questo momento, dovrebbe essere Davide Bertoncini. Il Piacenza ha stabilito le condizioni per la sua cessione, nella prossima settimana si capirà se gli amaranto affonderanno il colpo. Significherebbe che si rinuncia a Luca Martinelli, ex Foggia. Intanto il ds Massimo Taibi ha fatto il punto sulle varie trattative, ai microfoni di Citynow:

"Antenucci ha un contratto fuori dagli schemi, possono permetterselo solo Bari e Monza. Noi non dobbiamo farci del male. Potrebbe costare tra le 600 e le 700 mila euro all'anno, è un'operazione che io non farei nemmeno se me la chiedesse il presidente. Evacuo? Ho fatto due chiacchiere con il procuratore - ha ammesso Taibi durante la diretta di Citynow Sport - La coppia con Gonzalez? Non sarebbe scarsa, ma credo che Gonzalez non voglia muoversi da Novara. Bianchimano? Ho chiesto informazioni, vuole fare esperienze lontano dalla Calabria".

"Balcet non lo svenderemo, ha degli estimatori in giro. Finchè resta a Reggio, deve sputare sangue per la Reggina. Il ragionamento vale anche per Strambelli, come per tutti coloro che un domani volesse andar via. Strambelli da noi ha fatto benissimo. Torromino non verrà a Reggio, ha altre mire. Non mi priverei mai di Strambelli o Bellomo, lo scambio con Rosina è una bufala totale".

"Greco del Foggia? Non si può. Paolucci? Probabile. Abbiamo preso Nicolò Bianchi, l'altro Bianchi non c'è mai stato. Gerardi? No. Marotta? Non piace al nostro allenatore. Nicolas Viola? Va in Serie A. Bertolo lo abbiamo bloccato. Secondo me farà parte dei sei centrali. Ora mi sto concentrando sul top, c'è un altro mancino che spero di chiudere martedì. Vorrei prima fare un giocatore importante, di cui si è letto in questi giorni. Marconi del Pisa? No. Ganz? Devo parlarne con l'allenatore. Bergamelli? L'ho trattato, credo voglia restare a Terni. Mazzeo? Fuori portata? Tavano, Martinelli e Bertoncini? Due su tre li stiamo trattando, con uno siamo avanti".