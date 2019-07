Reggina: a centrocampo arriva una vecchia conoscenza di Toscano

Sa come si vince. Nicolò Bianchi era nel Novara allenato da Mimmo Toscano, capace di aggiudicarsi campionato e supercoppa nel 2015 in Serie C. I due si ricongiungeranno alla Reggina. Il centrocampista 27enne, che in un 3-5-2 agisce da interno destro ma può adattarsi davanti alla difesa, ha accettato la corte amaranto dopo aver seguito per un anno il presidente Rosso dal Bassano al Vicenza.

Bianchi aggiungerà quella fisicità che mancava al centrocampo. Vanta 150 presenze in categoria, con 10 reti all'attivo. Arriva a parametro zero dal Vicenza che annovera anche un altro Bianchi in organico, occhio alle omonimie. La Reggina ufficializzerà il centrale Andrea Cristini e l'esterno mancino Nicolas Bresciani entro le prossime 48 ore, poi dovrebbe toccare al centrale mancino Francesco Bertolo e per l'appunto al mediano Nicolò Bianchi.

p.f.