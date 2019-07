Reggina: scelta la sede per il ritiro estivo. A breve l'ufficialità

I tifosi della Reggina potranno seguire da vicino la preparazione della nuova squadra agli ordini del mister Mimmo Toscano. La dirigenza sta infatti per sciogliere le riserve, ma l'ultimo weekend è servito per far ricadere la scelta sul Sant'Agata. Verranno accelerati i lavori per la manutenzione dei campi in erba naturale. La data di inizio è già fissata per il 15 luglio.

p.f.