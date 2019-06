Lega Pro, ecco le date per la stagione 2019/20: start il 25 agosto

La Lega Pro ha ufficializzato le date per la stagione 2019/20. Start domenica 25 agosto per il campionato, che osserverà una sosta invernale meno lunga rispetto agli ultimi anni. Infatti, dopo il turno del 22 dicembre, si tornerà in campo il 12 gennaio. La regular season terminerà il 26 aprile. Da definire le date dei quattro turni infrasettimanali.

Coppa Italia di C al via domenica 4 agosto con i gironcini da tre squadre ciascuno. Seconda e terza gara avranno luogo l'11 ed il 18 agosto.